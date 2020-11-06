عمدة فيلادلفيا يرد على اتهامات بالتزوير في الانتخابات الرئاسية

أكد عمدة مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية جيم كيني، أن الاتهامات بالتزوير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الولاية، "لا أساس لها من الصحة".

وقال: "بينما يواصل البعض بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، نشر مزاعم لا أساس لها عن التزوير، واتهامات لا تدعمها أي أدلة، فإن ما نراه في فيلادلفيا هو ديمقراطية خالصة وبسيطة".

وشدد كيني على أن "عملية الفرز ستستمر حتى آخر صوت والنتيجة النهائية لن تعني فوز أي مرشح أو حزب بل انتصار الديمقراطية".

وبنسلفانيا هي إحدى الولايات الحاسمة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ووفقا للبيانات بعد فرز 96% من الأصوات، يتقدم مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن الذي حصل على نسبة 49.5% من الأصوات، على مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي جمع 49.3%.

المصدر: "نوفوستي"