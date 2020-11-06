موسكو: واشنطن ترى أنه لا يحق لحلفائها في الناتو اتخاذ قرارات مستقلة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة لا تحترم الحقوق السيادية للدول، ولا ترى على ما يبدو أنه من حق حلفائها في الناتو اتخاذ قرارات مستقلة في قضايا السياسة الداخلية.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية بهذا الصدد اليوم الجمعة: "يبدو أن الأمريكيين لا يعتبرون أنه من حق حلفائهم في الناتو أن يتخذوا قرارات مستقلة بشأن السياسة الداخلية".

وأضاف البيان أن "واشنطن تطعن في الحقوق السيادية ومصالح من تسميهم شركاءها".

وجاء تعليق الخارجية الروسية إثر تصريحات السفيرة الأمريكية في الجبل الأسود جودي رايزينغ راينكه، التي قالت إن المناصب الأمنية الرئيسية في البلد المذكور، يجب أن يشغلها "من أثبتوا تمسكهم بالقيم الغربية والنهج الأوروبي والأطلسي".

المصدر: تاس