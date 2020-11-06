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ترامب يتحدث عن بطاقات تصويت عسكرية "مفقودة" في ولاية جورجيا

أخبار العالم

ترامب يتحدث عن بطاقات تصويت عسكرية
AFP Brendan Smialowski
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة اليوم الجمعة، تساءل فيها عن مصير "بطاقات اقتراع عسكرية مفقودة" في ولاية جورجيا.

وقال في التغريدة: "أين بطاقات الاقتراع العسكرية المفقودة في جورجيا؟ ما الذي حدث لها؟".

وتكرر في الأيام الأخيرة تشكيك الرئيس الأمريكي في عمليات فرز الأصوات بالعديد من الولايات.

وتشي آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة.

المصدر: وكالات

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