ترامب يتحدث عن بطاقات تصويت عسكرية "مفقودة" في ولاية جورجيا

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة اليوم الجمعة، تساءل فيها عن مصير "بطاقات اقتراع عسكرية مفقودة" في ولاية جورجيا.

وقال في التغريدة: "أين بطاقات الاقتراع العسكرية المفقودة في جورجيا؟ ما الذي حدث لها؟".

Where are the missing military ballots in Georgia? What happened to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

وتكرر في الأيام الأخيرة تشكيك الرئيس الأمريكي في عمليات فرز الأصوات بالعديد من الولايات.

وتشي آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة.

المصدر: وكالات