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الصحة العالمية تشكك في خطورة كورونا المنك على الإنسان

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الصحة العالمية تشكك في خطورة كورونا المنك على الإنسان
Reuters RITZAU SCANPIX
حيوانات المنك في الدنمارك
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أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الدراسات الحديثة لم تكشف عن تغييرات ملموسة في سلالات كورونا التي أصيبت بها حيوانات المنك في الدنمارك.

وأشارت المنظمة إلى أن "الحيوانات التي تم تحديدها في الدنمارك والتي يمكن أن تعيد العدوى إلى البشر، مسألة بحاجة إلى مزيد من الأدلة".

وتخطط السلطات الدنماركية لإعدام أكثر من 15 مليونا من حيوان المنك، حيث كشفت عن إصابات بينها بفيروس كورونا، مما يشكل تهديدا على السكان.

وتشهد الدنمارك انتشارا لإصابات فيروس كورونا المستجد بين العاملين في مزارع تربية المنك في البلاد، على الرغم من الأعداد الكثيرة من القطعان المصابة منذ يونيو الماضي.

وقررت الحكومة الدنماركية إعدام من 15 إلى 17 مليون حيوان على خلفية الجائحة.

المصدر: "سبوتنيك"

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