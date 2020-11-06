"إديسون للأبحاث": بايدن يواصل تفوقه في أريزونا بعد فرز 92 بالمئة من الأصوات

أفاد مركز "إديسون للأبحاث" اليوم الجمعة، بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية يواصل تفوقه على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في ولاية أريزونا.

وأوضح المركز أنه "بعد فرز 92% من الأصوات في أريزونا، حصل ترامب على 48.6% وبايدن على 50%"، لافتا إلى أن بادين متقدم بنحو 43569 صوتا بالولاية.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت الإحصاءات أن بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من ترامب.

وتشي هذه التطورات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.

المصدر: وكالات