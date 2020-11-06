موسكو تنفي الاتهامات الأمريكية بعسكرة الفضاء

أكدت الخارجية الروسية، أن خطوات روسيا في الفضاء لا تحمل أي طابع تصعيدي ولا ترمي إلى التشويش على أجهزة الدول الأخرى وأقمارها هناك.

وأشارت الخارجية إلى أن موسكو أخذت على محمل الجد، اتهامات وزيرة القوات الجوية الأمريكية باربرا باريت، وقائد القوة الفضائية جون ريموند وغيرهما من المسؤولين الأمريكيين باختبار روسيا أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، ونشرها محطات ذات صلة على الأرض.

وأضافت الوزارة، أن الجانب الأمريكي يحاول مرة أخرى عرض الموقف بشكل مشوه من أجل صرف أنظار المجتمع الدولي عن التهديدات الحقيقية في الفضاء، وتبرير خطواته لعسكرة الفضاء والحصول على تمويل إضافي لهذه الأغراض.

المصدر: نوفوستي