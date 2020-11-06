المفوضية الأوروبية تكشف تفاصيل إصلاح "شينغن" المقبل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ردا على سؤال عن إصلاح "شينغن" القادم، إنها تؤيد الحفاظ على حرية التنقل داخل منطقة "شينغن"، مع تشديد الضوابط على الحدود الخارجية.

وأضافت المسؤولة الأوروبية، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم: "شينغن هو أحد أهم إنجازات الاتحاد الأوروبي. ومن مصلحتنا الحفاظ على عمله دون أي رقابة على الحدود الداخلية".

ووفقا لها، "يرغب مواطنو دول الاتحاد الأوروبي في التنقل بحرية داخل منطقة شينغن. ولكن في إطار إصلاح من المقرر أن يعزز السيطرة على الحدود الخارجية للمنطقة".

وقالت: "قبل حلول ديسمبر، تعتزم المفوضية الأوروبية تنظيم منتدى حول شينغن، وسيحضره أعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلو وزارات الداخلية، والسلطات الوطنية".

ونوهت بأن هذا المنتدى، "سيحدد التوجه نحو الإصلاح، وتنفيذ استراتيجية شينغن جديدة أقوى. والهدف الرئيسي من هذه الإصلاحات، هو ضمان سلامة المقيمين والضيوف في منطقة شينغن".

المصدر: نوفوستي