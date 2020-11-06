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مركز إديسون للأبحاث يرجح فوز بايدن في ولاية ويسكونسن الحاسمة

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مركز إديسون للأبحاث يرجح فوز بايدن في ولاية ويسكونسن الحاسمة
Reuters SAV
المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن
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أفاد مركز إديسون للأبحاث بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن يتجه للفوز في ولاية ويسكونسن الحاسمة على الرغم من احتمال إعادة فرز الأصوات فيها.

وأضاف المركز أن الهامش الذي يتقدم به بايدن في ويسكونسن لم يسبق أن انقلب في إعادة الفرز.

يذكر أن نتائج فرز 95% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا أظهرت أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب بأكثر من 5 آلاف صوت.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت الإحصاءات أن المرشح الديمقراطي تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من ترامب.

وتشي هذه التطورات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض للفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.

المصدر: وكالات

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