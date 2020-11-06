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ألمانيا.. تفتيش منازل 4 أشخاص يشتبه في صلتهم بمنفذ هجوم فيينا

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ألمانيا.. تفتيش منازل 4 أشخاص يشتبه في صلتهم بمنفذ هجوم فيينا
Reuters AHI/
شرطة ألمانية (صورة تعبيرية)
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قال مسؤولون ألمان إن الشرطة فتشت اليوم الجمعة منازل ومتاجر في ألمانيا تخص أربعة أشخاص يُعتقد أنهم كانوا على صلة بمنفذ هجوم فيينا الذي أسفر عن سقوط 4 قتلى يوم الاثنين.

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وقال مكتب الشرطة الجنائية في ألمانيا "لا يوجد اشتباه مبدئي في أن الأربعة المعنيين بإجراءات اليوم شاركوا في الهجوم، لكن يُعتقد أنهم كانوا على صلة بالمهاجم المشتبه به".

وأضاف المكتب أن قاضيا اتحاديا أصدر أوامر بتفتيش المنازل والمتاجر في بلدتي أوسنابروك وكاسل ومنطقة بينبيرغ القريبة من مدينة هامبورغ بعد أن نقل القضاء النمساوي بعض النتائج التي توصل إليها بشأن الهجوم إلى النيابة العامة الألمانية.

وأشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أن المشتبه بهم كانوا على اتصال بالجاني كوجتيم فيض الله عبر الإنترنت والتقوا به شخصيا، مضيفة أنه لم يتم اعتقال أحد في إطار عمليات التفتيش اليوم.

وأفاد مسؤولون بوزارة الداخلية النمساوية بأن جميع المعتقلين في النمسا لأسباب تتعلق بالهجوم، وعددهم 15 شخصا، على صلة بأوساط إسلامية متطرفة.

المصدر: "رويترز"

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