 
مباشر

"سي إن إن": حملة ترامب فتحت "خطا ساخنا" للبلاغات عن الخروقات الانتخابية

أخبار العالم

Reuters TOM BRENNER
الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب يزور مقر حملته الانتخابية في يوم الاقتراع 3 نوفمبر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3h9

فتحت حملة المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب خطا ساخنا لتلقي البلاغات عن حالات التزوير المحتملة في الانتخابات، حسبما ذكرت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع.

إقرأ المزيد
بايدن يلاحق ترامب في جورجيا واشتداد التنافس بينهما في بنسلفانيا وأريزونا
بايدن يلاحق ترامب في جورجيا واشتداد التنافس بينهما في بنسلفانيا وأريزونا

ووفقا للقناة، فإن حملة ترامب خصصت غرفة منفصلة في مقرها في مقاطعة أرلينغتون بولاية فيرجينيا، لتلقي مكالمات عبر الخط الساخن.

وفي وقت سابق، اتهم ترامب الديمقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات، مؤكدا أنه "لن يسمح" بذلك و"بإسكات ناخبينا".

يطالب ترامب وفريقه بالسماح للمراقبين الجمهوريين بحضور فرز الأصوات، إضافة إلى إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، بحجة أن حالات تزوير وقعت في عدد من الولايات حيث تقدم بايدن على ترامب خلال ليلة الانتخابات.

كما سبق أن رفعت حملة ترامب دعاوى قضائية مطالبة بتعليق فرز الأصوات في عدة ولايات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا