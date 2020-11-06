"تويتر" يعلق حساب مستشار ترامب السابق بعد دعوته إلى قطع رأس فاوتشي

حظر "تويتر" حساب ستيف بانون، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، بعد أن دعا لقطع رأس الدكتور أنتوني فاوتشي ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، ورفع رأسيهما خارج البيت الأبيض.

وفي حديثه في البودكاست الخاص به "The War Room" الذي انتشر في شكل فيديو على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، قال بانون: "تبدأ فترة الولاية الثانية بإقالة راي، وإقالة فاوتشي ... لا أريد فعلا أن أتقدم خطوة أبعد، لكن الرئيس طيب القلب ورجل طيب".

وأضاف: "أود في الواقع أن أعود إلى العصور القديمة في تيودور إنجلترا. عندها كنت سأضع رأسيهما على الحراب وفي زاويتين من البيت الأبيض كتحذير للبيروقراطيين الفيدراليين".

وقد حظر "تويتر" حساب Bannon's War Room بشكل دائم، قائلا إنه أوقف حساب البودكاست لانتهاكه سياسته بشأن تمجيد العنف.

مقطع الفيديو لبانون كان في بث حي وبقي نحو 10 ساعات وتمت مشاهدته أكثر من 200 ألف مرة قبل أن تزيله "فيسبوك" في حين أوقفت "يوتيوب" الفيديو على منصتها على أساس أنه "يحرض على العنف".

المصدر: "الغادريان"