خبير يكشف عن العقبات التي يواجهها ترامب في الانتخابات

يرى الخبير السياسي بوريس ميجويف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحاول بعد خسارته إحدى الولايات الرئيسية في التنافس الانتخابي الرئاسي- جورجيا، التشكيك بنتائج الانتخابات.

وقال ميجويف، الأستاذ المشارك في كلية الفلسفة في جامعة موسكو الحكومية، إنه يستبعد أن يلقى ترامب الدعم من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له، في سعيه "لهز قارب" الوضع في البلاد، لأن ذلك سيشكك في النظام الانتخابي بأكمله في الولايات المتحدة.

وأفادت قناة "فوكس نيوز"، بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، سيطر على زمام الأمور في ولاية جورجيا "المتذبذبة"، حيث كان الرئيس الحالي دونالد ترامب في المقدمة منذ فترة طويلة.

ووفقا لأحدث البيانات، حصل بايدن على 49.39٪، وترامب على 49.37٪.

وتعد جورجيا، التي تضم 16 شخصا من مندوبي المجمع الانتخابي، وهي واحدة من أربع ولايات يمكنها تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن الفائز هناك.

ورفع مقر ترامب، دعوى قضائية في محكمة في جورجيا، يطالب فيها لجان الانتخابات بالولاية بالامتثال لقانون جرد وحفظ استمارات الاقتراع الواردة بالبريد.

المصدر: نوفوستي