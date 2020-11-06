سيئول.. القبض على شخص ثان مشارك في لصق منشور "لا تحتقر المسلمين" على جدار السفارة الفرنسية

أعلنت شرطة كوريا الجنوبية اعتقالها في مدينة ريفية الشخص الثاني المشارك في ليلة الأول من نوفمبر الجاري في إلصاق منشورات كتبا عليها "لا تحتقر المسلمين" على حائط سفارة فرنسا في سيئول.

وسبق أن قبضت الشرطة الأربعاء على شريكه في هذه العملية التي وصفتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية بالـ "تهديدية" للبعثة الدبلوماسية الفرنسية.

وحسب المصدر الأمني ذاته، تضيف "يونهاب"، يبلغ كل من المعتقلين، وهما أجنبيان، 25 عاما من العمر، ولا "يبدو أن عملهما مدبر من منظمة إرهابية أو من تحرك منظم من منظمة ما حتى الآن".

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وكان من بين الشعارات "التهديدية" التي كتباها على منشوراتهما "لا تدمروا ديننا" و"الشخص الذي يشهر السيف في وجهنا، يقتل بهذا السيف"، بالإضافة إلى صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشطوبة بعلامة X باللون الأحمر.

المصدر: وكالة يونهاب