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بايدن يتلقى حماية إضافية من الخدمة السرية

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بايدن يتلقى حماية إضافية من الخدمة السرية
Reuters
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن
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سيحصل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن على حماية إضافية من عملاء جهاز الخدمة السرية، في الوقت الذي يعتزم فيه البقاء في ويلمينغتون بولاية ديلاوير يوما آخر لإلقاء كلمة.

وسوف يحصل بايدن على الحماية من عملاء إضافيين للبقاء في "مركز تشيس" بويلمينغتون حيث يوجد حاليا مع طاقمه تحت حماية العشرات من الوكلاء، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها.

وبحسب التقرير، سيتم إرسال العملاء الإضافيين إلى مركز المؤتمرات لتعزيز الأمن هناك بدءا من اليوم الجمعة، بينما يستعد بايدن لإلقاء خطاب مهم.

وقالت ناطقة باسم جهاز الخدمة السرية إنها لن تعلق على الإجراءات الأمنية، بحسب "واشنطن بوست".

وما زالت نتائج الانتخابات الرئاسية متقاربة، فيما يستمر فرز الأصوات في ولايات رئيسة تشمل جورجيا وبنسلفانيا، والتي يمكن أن تكون حاسمة في السباق من أجل الوصول للبيت الأبيض.

المصدر: وكالات

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