تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 8 آلاف و864 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 663800.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتسجيل 424 وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 37409، مشيرة الى أن عدد المتعافين بلغ 509952، بينما هناك 5495 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وذكرت أن هناك 27 إقليما في وضع صحي أحمر من بينها طهران وأصفهان وقم. و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي: هرمزغان، فارس، غلستان، سبستان وبلوشسيتان.