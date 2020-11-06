استطلاع يظهر عدد الروس المتابعين لانتخابات الرئاسة الأمريكية

قالت مؤسسة دراسة الرأي العام "فوم"، إن نتائج استطلاعها تدل على أن ما يقرب من نصف الروس (45٪)، لا يتابعون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، أعلن 45٪ من الروس أنهم لا يتابعون الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الإطلاق، وأشار 40٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، إلى أنهم يهتمون بها. وقال 13٪ إنهم يراقبونها عن كثب.

وتتراوح أعمار أكبر عدد من الروس الذين لا يراقبون الانتخابات، بين 18 و 30 (أي 62٪ ممن شملهم الاستطلاع في هذه الفئة). والأكثر نشاطا في مراقبة الانتخابات، هم المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما - 28٪.

ووفقا للاستطلاع، يبدي 29٪ من الروس، موقفا إيجابيا تجاه المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، و 38٪ ينظرون له بشكل سلبي نسبيا، و 33٪ ممن شملهم الاستطلاع وجدوا صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال.

وسمع 48٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، عن المرشح الثاني جو بايدن للمرة الأولى بسبب الانتخابات، و 49٪ "سمعوا عنه بعض الشيء" من قبل، و 2٪ وجدوا صعوبة في الإجابة. من بين الذين سمعوا بشخصية بايدن سابقا، لاحظ 34٪ أنه يترك انطباعا سلبيا إلى حد ما، ولدى 5٪ - إيجابي، وصعبت الإجابة على 11٪. ومن بين هؤلاء بالذات، قال 26٪ إن ترامب سيفوز في الانتخابات، ويرى 9٪ منهم أن خصمه سيصبح الرئيس الجديد للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي