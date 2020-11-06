ترامب يحصل على تأييد المقاطعات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا

شكلت جائحة كورونا إحدى أهم النقاط في المناظرات الرئاسية بين الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. إلا أن ترامب حصل على دعم هائل في المقاطعات الأكثر تأثرا بتفشي الفيروس.

وكشفت دراسة أجرتها وكالة "أسوشيتد برس" أن 93 في المائة من أصل 376 مقاطعة، سجلت أعدادا مرتفعة في حالات الإصابة، صوتت لصالح ترامب، وهو معدل أعلى من المقاطعات الأخرى الأقل تضررا من الفيروس، مشيرة الى أن معظم هذه المقاطعات ريفية مثل مونتانا وداكوتا ونبراسكا وكانساس وأيوا وويسكونسن. وهي من المناطق التي غالبا ما تكون لديها معدلات أقل من الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وتدابير الصحة العامة الأخرى.

وأظهرت استطلاعات الرأي أيضا حول ما إذا كان الوباء تحت السيطرة، أن 36 في المائة من ناخبي ترامب يعتبرون أن الوباء تحت السيطرة كليا، وقال 47 في المائة إنه تحت السيطرة إلى حد ما. بينما قال 82 في المائة من ناخبي بايدن إن الوباء ليس تحت السيطرة على الإطلاق.

المصدر: "أسوشيتد برس"