الرئيس القبرصي يطالب بدحض شائعات تربط "5G" بكورونا

طالب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الحكومة والجهات المختصة البدء بحملة لمكافحة الشائعات حول الجيل الخامس لاتصالات الهواتف النقالة، والتعريف بمزايا هذه الشبكة.

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وأدلى رئيس جمهورية قبرص بهذا التصريح أثناء استلامه تقريرا من مفوض الاتصالات يورغوس ميخائيليديس.

وقال أناستاسيادس بهذا الشأن: "البعض من الناس، بدلا من متابعة تطور التكنولوجيا والاستفادة من الوسائط المتعددة الحديثة، يصبحون ضحايا لنظريات المؤامرة"، لافتا إلى أن الجزيرة في الوقت الحالي تبذل جهودا لتحسين سرعة الإنترنت، وتجري بها مناقصة للحصول على عقود للشبكة الخامسة.

وخاطب الرئيس القبرصي مفوض الاتصالات بقوله: "فيما يتعلق بـ 5G، يجب على مقدمي الخدمات وعليك القيام بحملة لدحض حجج أنصار النظريات الكاذبة".

وأشار أناستاسيادس إلى أن الاحتجاجات السابقة ضد إنشاء شبكات 5G في قبرص أدت إلى "أعمال غير قانونية وإجرامية"، إذ شهدت قبرص على سبيل المثال العديد من حالات حرق الهوائيات وأبراج الهاتف، المرسلة لإشارة الجيل الخامس لاتصالات الهاتف المحمول.

ويتمثل أساس نظرية المؤامرة حول 5G في ادعاء لا أساس له، بوجود علاقة بين هذه التكنولوجيا الجديدة وانتشار فيروس كورونا.

المصدر: تاس