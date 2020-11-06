باكو تتحدث عن تراجع أرمني في قره باغ ويريفان تؤكد تعرض ستيباناكيرت لقصف بالقنابل العنقودية

أفادت باكو بتراجع القوات الأرمنية بإقليم قره باغ ومواصلتها استهداف مناطق أذربيجانية مجاورة، بينما أكدت يريفان صد هجوم على مدينة شوشي وتعرض ستيباناكيرت لقصف بالقنابل العنقودية.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن القوات الأرمنية قصفت بالمدافع مدينة تارتار وقريتين بمحيطها صباح اليوم الجمعة.

كما اتهمت الجيش الأرمني بخرق الهدنة عبر استهداف مواقع للقوات الأذربيجانية، إضافة إلى مناطق سكنية، في المحافظات المحاذية للحدود بين البلدين، براجمات القنابل والأسلحة النارية الأخرى خلال الليلة الماضية وساعات الفجر.

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‎وحسب الدفاع الأذربيجانية، فإن "العمليات القتالية استمرت على محاور أغداره وأغدام وخوجاوند وقوبادلي، واضطر العدو الى التراجع متكبدا خسائر في الأفراد والعتاد في بعض اتجاهات خط الجبهة".

وفي ظل هذه التطورات، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إنه غير مستعد حاليا للجلوس على طاولة المفاوضات مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، وأضاف: "هذا الأمر لا معنى له على الإطلاق.. في العامين الماضيين عقدت اجتماعات عديدة معه، لكن تبين أنها كلها عديمة الجدوى ولا معنى لها، باستثناء الاجتماعات الأولى"، متهما باشينيان بفعل "كل ما بوسعه لتقويض عملية التفاوض".

من جانبه، أعلن المركز الإعلامي التابع للحكومة الأرمنية اليوم الجمعة أن القوات الأذربيحانية بدأت قصف عاصمة قره باغ ستيباناكيرت بالقنابل العنقودية، وذلك بعد "قصف مدفعي وصاروخي عنيف نفذته القوات الأذربيجانية التركية ضد مدينتي شوشي وستيباناكيرت طوال الليلة الماضية، ما أدى إلى أضرار مادية ومقتل 3 مدنيين"، حسب المركز الأرمني.

بدورها، ذكرت الناطقة الصحفية باسم الدفاع الأرمنية شوشام ستيبانيان أن مجموعات اقتحام تابعة للقوات الأذربيجانية حاولت خلال الليل شن هجوم على مدينة شوشس، إلا أن وحدات "جيش دفاع قره باغ" صدت الهجوم، مضيفة أن "القوات المعادية تواصل محاولاتها للهجوم على كافة محاور الجبهة في قره باغ".

المصدر: وكالات