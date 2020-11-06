الشرطة الألمانية تفتش منازل أربعة أشخاص يشتبه في علاقتهم بمهاجم فيينا

قالت الشرطة الألمانية، إنها تجري عمليات بحث في عدة بلدات فيما يتعلق بـ4 أشخاص، يعتقد أن لهم صلات بمهاجم فيينا الذي قتل أربعة أشخاص عندما فتح النار على المارة والحانات يوم الاثنين.

وذكرت الشرطة الجنائية الألمانية BKA على "تويتر" أنها تفتش المنازل والشركات في بلدات أوسنابروك وكاسل وفي حي بينبرغ بالقرب من هامبورغ، مشيرة الى أنه "ليس هناك أي اشتباه مبدئي في أن الأشخاص الأربعة المتضررين من إجراءات اليوم شاركوا في الهجوم لكن يعتقد أن هناك صلات بالمهاجم المشتبه به".

وكانت السلطات النمساوية، أعلنت أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

وأكدت الشرطة مقتل 3 مدنيين، رجلان وامرأة، في الوقت الذي أفاد فيه عمدة فيينا، ميخائيل ليودفيك، بأن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.

المصدر: "رويترز"