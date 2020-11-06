اعتقال مسلحين خططا لمهاجمة مركز المؤتمرات في فيلادلفيا

ألقت شرطة فيلادلفيا القبض على رجلين، زعم أنهما متورطان في مؤامرة لمهاجمة مركز مؤتمرات بنسلفانيا ليلة الخميس.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، تم إبلاغ الشرطة، ربما من قبل أحد أفراد عائلة أحد الرجلين، الذي كان قد قطع مسافة 300 ميل من فيرجينيا في سيارة هامر، من أجل تنفيذ هجوم على مركز المؤتمرات حيث لا يزال يتم فرز الأصوات في الانتخابات.

وأضافت أن الشرطة احتجزت الرجلين، وعثرت بحوزتهما على سلاح.

وفي فيلادلفيا، تم حتى الآن إحصاء 84 في المائة من بطاقات الاقتراع، وتعد ولاية بنسلفانيا من بين الولايات التي يتنافس عليها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث يسعيان للحصول على 270 صوتا انتخابيا للفوز بالرئاسة.

وكان ترامب، الذي تقدم بفارق 675 ألف صوت، أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، النصر في الولاية قبل الأوان.

المصدر: "ديلي ميل"