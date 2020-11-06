الخارجية الروسية: لا نفهم سبب "انفعال" علييف من كلام لافروف

ذكر مصدر في الخارجية الروسية، أن موسكو لا تفهم دواعي انفعال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف من تصريحات الوزير سيرغي لافروف حول المرتزقة الأجانب في إقليم قره باغ.

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله أمس الخميس: "بصراحة، نحن لا نفهم تماما انفعال إلهام علييف المحترم من تعليق سيرغي لافروف.. قد يكون مساعدو الرئيس الأذربيجاني أطلعوه على تصريحات صدرت عن شخص آخر أو قدموا له تفسيراتهم الخاصة".

وذكّر المصدر بأن الاقتباس الدقيق من حديث لافروف لصحيفة "كوميرسانت" في 3 نوفمبر، هو كما يلي:

"نحن بالطبع نشعر بقلق من تدويل النزاع في ناغروني قره باغ وإشراك مسلحين من الشرق الأوسط فيه. دعونا مرارا الأطراف الخارجية لاستغلال إمكانياتهم من أجل قطع نقل المرتزقة، الذين يقترب عددهم في منطقة النزاع، حسب المعلومات المتوفرة، من ألفي شخص. هذه القضية تم التطرق إليها خلال المحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 27 أكتوبر، وفي الاتصالات الدورية مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان. نواصل الدفع بموقفنا بإصرار عبر قنوات مختلفة".

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وتابع المصدر: "كما ترون، لا يتضمن هذا التعليق انتقادات سواء ضد أذربيجان أو أي دولة أخرى. الحديث يدور عن قلقنا البالغ بشأن وصول المسلحين المرتزقة إلى منطقة القوقاز المجاورة لروسيا بشكل مباشر. وفي هذا الصدد، نطلب من أصدقائنا الأذربيجانيين إبداء انتباه أكبر عند التعرف على المصادر الأصلية".

وفي وقت سابق قال علييف في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية EFE، تعليقا على تصريح لافروف حول المرتزقة، إنه "يأسف لحقيقة أن كبار المسؤولين في البلدان، التي ينبغي أن تكون محايدة، وتتصرف على أساس التفويض الممنوح لها من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، تستخدم معلومات غير مؤكدة. وأضاف علييف أن أذربيجان ليس لديها أي مرتزقة، ولا يوجد أي دليل على مشاركة أي مقاتل أجنبي في المعارك إلى جانب بلاده.

المصدر" "تاس"