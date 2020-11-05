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بريطانيا.. تسجيل 378 وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

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بريطانيا.. تسجيل 378 وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا
AFP Niklas HALLE'N /
تدابير احترازية ضد كورونا في بريطانيا
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 378 وفاة و24141 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 48120، والإصابات إلى 1123197.

وسجلت البلاد 492 وفاة جديدة بالفيروس يوم الأربعاء، وهي أكبر حصيلة يومية منذ 13 مايو.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي، حيث شملت القيود قرابة 7,5 مليون شخص.

المصدر: وكالات

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