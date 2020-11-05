حملة ترامب تقاضي السلطات الانتخابية في فيلادلفيا

رفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد لجنة الانتخابات في مقاطعة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، متهمة إياها بمنع مراقبي الحزب الجمهوري من حضور عملية فرز الأصوات.

وتطالب حملة ترامب بإصدار أمر قضائي يوقف فرز الأصوات في المقاطعة المذكورة ما دام المراقبون عن الحزب الجمهوري غير حاضرين، مشيرة إلى أن قوانين بنسلفانيا تقضي بذلك.

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واتهمت حملة ترامب مسؤولي اللجنة بأنهم "رفضوا بشكل متعمد حضور أي ممثلين أو مراقبين" عن حملة ترامب والحزب الجمهوري.

وكانت حملة ترامب قد خسرت قضيتين في ولايتي جورجيا وميشيغان، كما أعلنت عزمها على رفع دعوى قضائية ضد سلطات ولاية نيفادا بسبب مخالفات أثناء الانتخابات وفرز الأصوات.

وتجدر الإشارة إلى أن فرز الأصوات في الولايات المذكورة لا يزال مستمرا، وأن النتائج الواردة حتى الآن متقاربة جدا، وهي ستحسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

المصدر: رويترز