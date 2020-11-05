الدنمارك تقيد حركة الأشخاص بعد تحول فيروس كورونا لدى حيوانات المنك

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، فرض قيود خاصة على سكان الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، بعد تسجيل تحول فيروس كورونا لدى حيوانات المنك المصابة به.

وقالت: "اعتبارا من الليلة، ننصح سكان المناطق السبع في شمال غوتلاند، بالبقاء في مناطقهم لمنع انتشار العدوى".

وأضافت أن "السلطات تطلب من السكان القيام بشيء فوق إرادتهم، وغريب حقا"، مشيرة إلى إغلاق الحانات والمطاعم، وإيقاف جميع وسائل النقل العام، وحظر السفر على الأشخاص من المناطق الأخرى.

وتم الإبلاغ الأربعاء عن إصابة 12 شخصا بنسخة متحولة من فيروس كورونا، الذي انتشر داخل مزرعة لحيوانات المنك، حيث قررت السلطات إعدام أكثر من 15 مليون حيوان تمت تربيتها في المزارع.

وتم العثور على إصابات بـ"كوفيد – 19" في 217 مزرعة للمنك من أصل 1139 على امتداد الدنمارك.

المصدر: "إنترفاكس"