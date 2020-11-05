مقاطعة كلارك في نيفادا: سنواصل قبول استمارات الاقتراع حتى 12 نوفمبر

أعلنت السلطات الانتخابية في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية أنها ستواصل قبول استمارات التصويت حتى 12 نوفمبر الجاري.

وأكد مسؤول مكتب تسجيل الأصوات في المقاطعة التي تضم مدينة لاس فيغاس أكبر مدن الولاية، أن فحص الاستمارات لا يزال مستمرا، ولدى المكتب المهلة المتاحة حسب القانون، حتى 12 نوفمبر الجاري ليدرج كافة الاستمارات على نظام الفرز.

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ورجح ورود مزيد من الاستمارات خلال هذه الفترة.

وأضاف المسؤول أنه لا توجد لديه أي معلومات حول معالجة استمارات غير صالحة.

وأعرب عن أمله بأن يتم إدراج قسم كبير من الاستمارات الواردة عبر البريد حتى يوم السبت أو الأحد.

وتوقع تحديث نتائج فرز الأصوات بحلول الساعة 1 بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينيتش)، بعد أن يتم فرز 51 ألف صوت، تجري معالجتها حاليا.

يذكر أن ولاية نيفادا تعتبر إحدى الولايات الحاسمة في هذه الانتخابات، وحسب آخر المعطيات، يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الحالي دونالد ترامب بفارق ضئيل.

وأعلنت حملة ترامب أنها سترفع دعوى قضائية ضد سلطات ولاية نيفادا، مشيرة إلى وقوع مخالفات أثناء فرز الأصوات.

المصدر: وكالات