ظريف يحضر اجتماع "إيران فنزويلا المشترك للدفاع عن العالم الجديد"

حضر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الفنزويلي خورخي ارياسا اجتماع "ايران فنزويلا المشترك للدفاع عن العالم الجديد"، الذي يواصل أعماله في كاراكاس.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "ظريف الذي يزور كاراكاس لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الفنزويليين، حضر الاجتماع المشترك برفقة وزير خارجية فنزويلا ارياسا، والذي يعقد حاليا في مؤسسة صاموئيل رابينسون، تحت عنوان "فنزويلا إيران للدفاع عن العالم الجديد".

ووصل ظريف إلى العاصمة الفنزويلية الأربعاء، لتكون المحطة الأولى في إطار جولة لاتينية تشمل كوبا وبوليفا وفنزويلا.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن ظريف سيشارك خلال هذه الجولة في مراسم اليمين الدستورية لرئيس جمهورية بوليفيا الجديد لوئيس ارسي.

المصدر: "فارس نيوز"