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ميشيغان تعلن فوز بايدن بعد فرز 99% من الأصوات

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ميشيغان تعلن فوز بايدن بعد فرز 99% من الأصوات
Reuters Tom Brenner
عملية فرز الأصوات في الولايات المتحدة
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أعلنت ولاية ميشيغان في نتائج أولية، عن فوز جو بايدن بنسبة 50.60% مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87% بعد فرز 99% من الأصوات.

وأشارت المراكز الرسمية إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن جمع تقريبا 2 788 425 صوتا، فيما حصل الرئيس الجمهوري على 2 639 037 صوتا.

وأعلن مركز "أديسون" للأبحاث في وقت سابق، تقدم ترامب على بايدن في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92% من الأصوات.

المصدر: "وكالات"

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