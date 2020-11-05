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بريطانيا تحذر من ازدياد التهديد الإرهابي في أوروبا

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بريطانيا تحذر من ازدياد التهديد الإرهابي في أوروبا
AFP ISABEL INFANTES
شرطة لندن
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قال وزير الأمن البريطاني جيمس بروكنشاير، إن مستوى التهديد الإرهابي في أوروبا "آخذ بالارتفاع" في أعقاب سلسلة هجمات فرنسا والنمسا.

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وفي حديثه أمام مجلس العموم، أكد بروكنشاير أن وكالات الاستخبارات ترى أنه من "المحتمل جدا" وقوع هجمات مماثلة في بريطانيا.

وأوضح أن قرار رفع مستوى التهديد الإرهابي في المملكة من "مرتفع" إلى "شديد" يعود للأثر المحفز الذي قد تلعبه هجمات فرنسا والنمسا لشن هجمات على أجزاء أخرى من أوروبا.

وكانت وزيرة الداخلية بريتي باتيل قالت يوم الثلاثاء إن مستوى التهديد الإرهابي في البلاد "شديد"، لافتة إلى أن في ذلك "إجراء احترازيا لا يستند إلى أي تهديد محدد، وعلى المواطنين مواصلة توخي الحذر وإبلاغ الشرطة عن أي نشاط مريب".

المصدر: "الإندبندنت"

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