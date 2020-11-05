خبير: برنامج القمر سيتباطأ في حال فوز بايدن

رجح خبير الفضاء الروسي أندريه يونين، تباطؤ مشروع أرتميس الأمريكي وإطلاق محطة Gateway إلى مدار القمر، في حال فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال: "البرنامج القمري الأمريكي لن يتوقف لأنه تم توظيف الكثير من الأموال فيه من الشركات. مثل هذه المشاريع لا تتوقف عموما، لكن وتيرة تنفيذها ستنخفض بالتأكيد، لأن محركها هو من ناحية الرئيس دونالد ترامب الذي تتناسب مع شعاره لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، ومن ناحية أخرى نائب الرئيس مايكل بنس الذي ترأس مجلس الفضاء وقاده بنشاط".

وأضاف يونين أن بايدن وفريقه في حال فوزه في الانتخابات، لن يظهر أي نشاط في قطاع الفضاء، وبدون الدعم السياسي اللازم، لن تتمكن ناسا من الحصول على التمويل اللازم لمشاريع القمر.

المصدر: نوفوستي