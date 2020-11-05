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الداخلية النمساوية: جميع المعتقلين جزء من "الوسط الإسلامي المتطرف"

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الداخلية النمساوية: جميع المعتقلين جزء من
Reuters LISI NIESNER
عناصر الأمن النمساوي - أرشيف
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أكد مسؤول بوزارة الداخلية النمساوية، اليوم الخميس، أن "جميع الأشخاص الـ15 الذين اعتقلوا لصلتهم بهجوم مسلح في وسط فيينا الاثنين الماضي هم جزء من الوسط الإسلامي المتطرف".

وقال مدير الأمن العام فرانز روف، في مؤتمر صحفي: "يمكن للمرء أن يرى أنه يجب ربط الجميع بالوسط الإسلامي المتطرف".

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا مساء يوم الاثنين الماضي، هجوما مسلحا راح ضحيته 7 أشخاص على الأقل، فيما أصيب العشرات.

المصدر: "رويترز"

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