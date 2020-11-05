ترامب: أوقفوا فرز الأصوات!

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط،: "أوقفوا فرز الأصوات!".

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

ويأتي هذا النداء على خلفية إحراز بايدن تقدما على ترامب في الانتخابات، بناء على المعطيات الأولية.

إقرأ المزيد

وحصد المرشح الديمقراطي حتى الآن، حسب قناة "فوكس نيوز"، دعم 264 من أعضاء المجمع الانتخابي الـ538 (مقابل 214 لترامب) ويحتاج إلى ستة أصوات أخرى فقط للفوز.

وقد يحقق بايدن هذا الهدف بالفوز في ولاية نيفادا حيث يتقدم على ترامب، حسب بيانات "فوكس نيوز"، بـ49.3% مقابل 48.7% من أصوات الناخبين بعد فرز 75% من الأصوات.

وسبق أن أعلن ترامب بعد الانتخابات عن فوزه في عدد من الولايات التي تبين لاحقا أنها دعمت بايدن، وأكد وقوع "احتيال" في عملية التصويت، دون تقديم أي أدلة تثبت ذلك.

وقدمت حملة ترامب دعاوى قضائية بشأن عملية فرز الأصوات في عدد من الولايات المهمة لتحديد الفائز بالانتخابات.

المصدر: RT