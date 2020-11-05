بلجيكا.. احتجاز قاصرين للاشتباه بإعدادهما هجوما بالسلاح الأبيض

أفادت وسائل إعلام بلجيكية، بأن الشرطة اعتقلت قاصرين في مدينة أوبن شرقي البلاد بسبب الاشتباه بتحضيرهما لهجوم مسلح في أراضي البلاد، وذلك بعد إعلانهما الولاء لـ"داعش" في تسجيل مصور.

ونقل الإعلام المحلي عن مصادر أمنية قولها أن عملية الاعتقال تمت السبت الماضي بعد تلقي معلومات استخبارية بشأن تحضيرات كان الشخصان يقومان بها تمهيدا لارتكاب هجوم بالسلاح الأبيض ضد رجال الشرطة.

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وأضاف المصدر: "تمت عملية الاعتقال من أجل تجنب خطر تنفيذ مثل هذا الهجوم، خاصة بعد أن قام المشتبه بهما بتسجيل فيديو يعلنان فيه ولاءهما لما يعرف بتنظيم داعش".

ولم تقدم أي جهة رسمية حتى الآن أي تفاصيل حول هوية الشخصين المذكورين.

من جهته، أكد وزير العدل البلجيكي فانسان فان كويكنبورن، أن السلطات المعنية لاحظت نشاطا متزايدا للمجموعات المتطرفة على شبكات التواصل الاجتماعي، تزامنا مع الهجمات التي طالت كلا من فرنسا والنمسا.

المصدر: وكالة "أكي"