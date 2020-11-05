موسكو: نتابع نتائج الانتخابات الأمريكية ونأمل ألا تؤدي إلى اضطرابات

أكدت الخارجية الروسية أن موسكو تتابع عن كثب عملية تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معربة عن أملها بأن تتجنب الولايات المتحدة وقوع اضطرابات واسعة النطاق على خلفيتها.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الخميس: "نتابع عن كثب تحديد نتائج الانتخابات العامة التي جرت في الولايات المتحدة، والتي تشمل انتخاب رئيس الدولة و35 عضوا في مجلس الشيوخ وكامل أعضاء مجلس النواب وحكام 11 ولاية".

وتابعت: "كما نفهم، حتى اللحظة لم يتم تحديد الفائز، والمرشحان متساويان تقريبا والفارق بينهما ضئيل جدا. لقد لفتنا الانتباه إلى حقيقة أن كلا من دونالد ترامب وجو بايدن قد أعلن ثقته في فوزه. والرئيس الحالي يتحدث علنا عن التزوير المحتمل ونيته رفع دعاوى قضائية في عدد من الولايات، حيث تبدو له النتائج الأولية لفرز الأصوات مشكوكا فيها. وفي ظل هذه الظروف، يمكن التوقع أن عملية تحديد النتائج قد تتأخر".

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وأشارت زاخاروفا إلى أن تصويت أعضاء المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر، وكذلك موافقة الكونغرس الأمريكي على نتائجه في يناير 2021، سيمثلان مرحلتين مهمتين في العملية الانتخابية الجارية، وأضافت: "نأمل بأن تسمح الآليات القانونية الموجودة في الولايات المتحدة، مع الامتثال الكامل للدستور الأمريكي، بتحديد رئيس الدولة المستقبلي، وفي أمر أهم من ذلك، بتفادي اندلاع اضطرابات واسعة النطاق في البلاد".

في الوقت نفسه، أكدت زاخاروفا أن انتخاب الرئيس هو "حق حصري للمواطنين الأمريكيين الذين يستحقون أن تحسب أصواتهم بشكل صحيح".

المصدر: وكالات