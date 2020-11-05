هل يستطيع ترامب تجاوز بايدن؟

قال فاليري غاربوزوف مدير معهد الولايات المتحدة وكندا بأكاديمية العلوم الروسية، إن الوضع الحالي لفرز أصوات الناخبين بالولايات المتحدة، لم يكن مفاجئا.

وأضاف أنه لا يزال بإمكان الرئيس الحالي دونالد ترامب سد الفجوة مع خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وتابع غاربوزوف القول: "ما يجب أن يقال، حسب اعتقادي، أن الوضع المترتب هناك اليوم، كان متوقعا. بشكل عام، توقعنا أن يتطور الوضع بنفس الطريقة تقريبا، في اليوم التالي بعد الانتخابات، لن يتحدد الفائز، وفقط بعد مرور فترة محددة سنعرف من ربح هذه الانتخابات".

وأشار إلى أنه من المستحيل حاليا، تحديد موعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية بالضبط.

وقال: "لماذا من المستحيل؟ لأنه لم يتم بعد تحديد النتيجة النهائية لفرز الأصوات في عدد من الولايات. خاصة في تلك الولايات التي تعتبر أساسية، في هذه الولايات المتذبذبة يجري التنافس الحقيقي في كل انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الانتخابات الحالية. كان هناك صراع جدي فعلا بين بايدن وترامب".

ووفقا للخبير، بحسب الأرقام المتاحة، يتقدم بايدن على ترامب من حيث عدد أصوات الناخبين، والأهم من ذلك في عدد مندوبي المجمع الانتخابي، لكن لا ينبغي أن تؤخذ هذه البيانات على أنها نهائية. لأنه لم تنته بعد عملية فرز الأصوات، في ولايات بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا. وفي هذه الولايات بالذات يوجد عدد كبير من مندوبي المجمع الانتخابي.

وأشار الخبير، إلى أن ترامب لا يزال متقدما هناك حتى هذا اليوم والساعة. وإذا استمر الاتجاه ولم تذهب هذه الولايات فجأة إلى بايدن، وهو أمر قد يحصل، فيمكن لترامب تعويض هذه الفجوة على حساب الولايات المذكورة".

المصدر: نوفوستي