مكاتب المراهنات البريطانية تبدي ثقة متزايدة بفوز بايدن

أظهرت بيانات لمكاتب المراهنات البريطانية اليوم الخميس تصاعد التوقعات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

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وعزز انتصار بايدن في ولايتي ويسكونسن وميشيغان حسب النتائج الأولية، موقفه بين أصحاب مكاتب المراهنات البريطانيين، حيث تقبل معظم المكاتب الكبيرة للمراهنات على فوز المرشح الديمقراطي بنسبة 1 إلى 7، ما يعني ارتفاع حظوظ فوز بايدن إلى 86-87٪.

في المقابل، انخفض احتمال فوز ترامب إلى حوالي 11,6٪، رغم أن مكاتب المراهنات كانت قدرت صباح الأربعاء حظوظ انتصار صاحب البيت الأبيض بأنها تزيد عن 70٪.

المصدر: "نوفوستي"