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محمد بن راشد: مدينة دبي للإعلام كانت حلما بعيدا في التسعينات واليوم تكمل عامها الـ20

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محمد بن راشد: مدينة دبي للإعلام كانت حلما بعيدا في التسعينات واليوم تكمل عامها الـ20
Reuters
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن "مدينة دبي للإعلام تكمل اليوم عشرين عاما منذ أطلقناها في عام 2000".

وكتب حاكم دبي في حسابه عبر موقع "تويتر": اليوم تكمل مدينة دبي للإعلام عشرين عاما منذ أطلقناها في عام 2000... كان حلما بعيدا في التسعينات أن نكون عاصمة اعلامية عربية .. اليوم المدينة تضم 3000 مؤسسة إعلامية .. و34 ألف إعلامي .. وتبث منها 122 قناة تلفزيونية وإذاعية وتصدر منها 163 مطبوعة ومنصة..لا شيء مستحيل في الإمارات".

المصدر: RT

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