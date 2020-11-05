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كيف سيؤثر فوز بايدن على تمديد "ستارت- 3"؟

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كيف سيؤثر فوز بايدن على تمديد
Reuters
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لم يستبعد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف، ظهور تقدم في موضوع تمديد معاهدة "ستارت-3"، في حال فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

وقال البرلماني الروسي: "كما نتذكر، وعد بايدن في برنامجه الانتخابي، بتمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لمدة خمس سنوات، لذلك من المحتمل أن يظهر تقدم هناك إذا فاز المذكور".

ولكن السناتور، أكد في الوقت نفسه، أنه لا يتم عادة تحقيق وتنفيذ كل الوعود الانتخابية، من جانب مرشحي الرئاسة الأمريكية.

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يوم الثلاثاء، جرت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. لا تزال نتائج التصويت في عدد من الولايات غير معروفة. لكن رغم ذلك، أعلن الرئيس الحالي دونالد ترامب، مساء الأربعاء فوزه، واتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة الانتخابات".

ويعتزم مقر الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الحالي، المطالبة بإعادة الفرز. في الوقت نفسه، ووفقا لحسابات القنوات التلفزيونية الأمريكية الرائدة، يتقدم بايدن على منافسه، ولتحقيق النصر النهائي عليه أن يحصل على أصوات ستة من مندوبي مجمع الناخبين.

المصدر: نوفوستي

 

 

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