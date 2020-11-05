موسكو: إفريقيا من أولويات السياسة الخارجية الروسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن إفريقيا تعتبر إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية، ويجري العمل حاليا لإضفاء طابع متكامل ومنهجي على التعاون الروسي الإفريقي.

وأضاف بوغدانوف في كلمته خلال المنتدى العام الروسي- الإفريقي الثاني: "تتحرك إفريقيا اليوم بثقة على طريق التطور السياسي، والاجتماعي – الاقتصادي، والعلمي -التقني. وهي تعمل كمشارك نشيط ومسؤول في العلاقات الدولية. وأصبح وعي الأفارقة بهويتهم الثقافية الفريدة والمميزة، أكثر وضوحا. وللعلاقات الروسية مع البلدان الإفريقية، تاريخ طويل وتستند إلى المبادئ التعاون والثقة المتبادلة. ويجدر القول، إن إفريقيا هي إحدى الأولويات المهمة للسياسة الخارجية الروسية".

وأشار إلى أن روسيا تلتقي مع الدول الإفريقية، في مناهج مشتركة لحل مشاكل العالم على أساس جماعي، مع دور التنسيق المركزي للأمم المتحدة. وشدد نائب الوزير على وجود آفاق جيدة وطويلة الأجل، للشراكة الروسية - الإفريقية.

ونوه بوغدانوف، بأن نجاح القمة الروسية الإفريقية، أعطى دفعة قوية للتطور الشامل لعلاقات روسيا مع دول القارة الإفريقية.

وبمبادرة من روسيا، استضافت مدينة سوتشي في أكتوبر 2019، القمة الروسية- الإفريقية الأولى، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد الرئيس بوتين، حينذاك، أن القمة الروسية - الإفريقية، فتحت صفحة جديدة في علاقات روسيا بدول القارة.

المصدر: نوفوستي