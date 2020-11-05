صحيفة: زعيم كوريا الشمالية قد يمنح أعلى رتبة عسكرية في بلاده

ذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية نقلا عن مصادر استخباراتية كورية جنوبية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد يمنح رتبة "جنراليسيموس" في مؤتمر حزب العمال الكوري المقبل في يناير.

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وحسب الصحيفة، أبلغت قيادة الاستخبارات الكورية الجنوبية نواب البرلماني بذلك خلال جلسة مغلقة في 3 نوفمبر الحالي.

يذكر أن هذه الرتبة وهي أعلى رتبة عسكرية في البلاد، كان يحملها جد الزعيم الحالي ومؤسس كوريا الشمالية كم إل سونغ (1915-1994) وأبوه كيم جونغ إل (1941-2011).

وأضافت الصحيفة أنه في نفس اجتماع 3 نوفمبر، أفادت الاستخبارات الكورية الجنوبية بتزايد نفوذ شقيقة كيم جونغ أون الصغرى، كيم يو جونغ، التي تشغل منصب النائب الأول لرئيس القسم التنظيمي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.

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وحسب المعطيات الاستخباراتية، فإنها هي من أدار تنظيم كل الفعاليات المتعلقة بالذكرى 75 لحزب العمال الكوري، التي تم الاحتفال بها في 10 أكتوبر. وتوقعت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن يشهد المؤتمر القادم لحزب العمال الكوري في يناير، المضي قدما في توسيع صلاحيات كيم يو جونغ.

المصدر: وكالات