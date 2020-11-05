روسيا.. هبوط اضطراري لطائرة عسكرية أجنبية

قالت قناة REN TV الروسية، اليوم، إن طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 تابعة لجمهورية بنغلاديش، هبطت بشكل اضطراري في مطار خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى القناة، كان سبب الحادث، تعطل اثنين من المحركات الأربعة في الطائرة. وأشارت القناة، إلى عدم وقوع أية إصابات أو أضرار مادية بسبب الحادث.

وتستخدم طائرة لوكهيد سي -130 هيركوليز أمريكية الصنع، عادة في قوات العمليات الخاصة للقفز بالمظلات من ارتفاعات منخفضة، أو للإنزال عند القيام بأعمال هجومية في عمق الأراضي المعادية وكذلك لأغراض الشحن والدعم الجوي.

المصدر: إزفيستيا