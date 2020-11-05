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الخارجية الروسية تعلق على الوضع خلال الانتخابات الأمريكية

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الخارجية الروسية تعلق على الوضع خلال الانتخابات الأمريكية
Sputnik
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عبر مصدر في وزارة الخارجية الروسية عن أمل موسكو بأن تواصل مؤسسات السلطة في الولايات المتحدة عملها دون انقطاع رغم استمرار حالة عدم اليقين بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية.

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وقال المصدر لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس: "الآن سيواصلون فرز الأصوات، لكن الحياة مستمرة وهناك حاجة لتفاعلنا، بما في ذلك داخل أطر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "يجب أن تعمل أجهزة الإدارة مثل البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية على أي حال. يجب أن تكون لديهم عملية منظمة لنقل السلطة، كي تعمل مؤسسات الدولة دون خلل".

وفي وقت سابق، أعربت الخارجية الروسية عن أملها بتصحيح واشنطن علاقتها مع موسكو بعد الانتخابات الأمريكية، فيما أعلن الكرملين استعداد موسكو للعمل مع أي رئيس يختاره الأمريكيون.

المصدر: وكالات

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