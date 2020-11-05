أستراليا.. أول متهم بالتدخل الأجنبي يمثل أمام المحكمة

قالت الشرطة الأسترالية إن رجلا من ملبورن مثل أمام المحكمة، اليوم الخميس، وهو أول شخص متهم بالتدخل الأجنبي بموجب تشريع جديد صدر في 2018.

ولم يذكر بيان للشرطة الفيدرالية تفاصيل عن الدولة الأجنبية التي اتهم الرجل البالغ من العمر 65 عاما بالعمل لصالحها، إلا أنه أوضح أن الرجل مثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية بعد أن نفذت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أوامر تفتيش في ملبورن يوم 16 أكتوبر.

وأضافت أن تهمة التحضير لعمل تدخل أجنبي جاءت بعد تحقيق في علاقة الرجل بوكالة استخبارات أجنبية من قبل منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية (ASIO) والشرطة الفيدرالية.

وقال نائب مفوض الوكالة، إيان مكارتني، في البيان، إن "التدخل الأجنبي يتعارض مع المصلحة الوطنية الأسترالية ويضرب صميم ديمقراطيتنا".

عندما تم تقديم تشريع التدخل الأجنبي إلى البرلمان، أشار رئيس الوزراء حينها مالكولم تورنبول إلى تقارير وسائل الإعلام حول التدخل السري من قبل الحزب الشيوعي الصيني، وقال إن هذا الأمر حفزه على اتخاذ إجراء من خلال تقرير سري لـ ASIO.

المصدر: "رويترز"