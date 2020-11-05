 
مباشر

وكالة توضح فحوى دعوى حملة ترامب أمام محكمة ولاية جورجيا

أخبار العالم

وكالة توضح فحوى دعوى حملة ترامب أمام محكمة ولاية جورجيا
Reuters BRANDON BELL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p33y

أوضحت وكالة "أسوشيتد برس" فحوى الدعوى القضائية التي رفعتها حملة الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب أمام محكمة في ولاية جورجيا والمتعلقة بعملية فرز الأصوات في الولاية.

إقرأ المزيد
حملة ترامب ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان
حملة ترامب ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان

وقالت "أسوشيتد برس" صباح اليوم، إن حملة ترامب طالبت في دعواها موظفي اللجان الانتخابية في الولاية بالاتزام بقانون فرز وتخزين الأصوات التي تصل بالبريد.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق، أن حملة ترامب أقامت دعوى قضائية في جورجيا سعيا لوقف فرز الأصوات في الولاية.

سبق أن رفعت حملة ترامب دعاوى قضائية تطالب بوقف مؤقت لفرز الأصوات في ولايتي بنسلفانيا وميشيغان وإعادة فرزها في ولاية ويسكونسن.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا