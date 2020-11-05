وكالة توضح فحوى دعوى حملة ترامب أمام محكمة ولاية جورجيا

أوضحت وكالة "أسوشيتد برس" فحوى الدعوى القضائية التي رفعتها حملة الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب أمام محكمة في ولاية جورجيا والمتعلقة بعملية فرز الأصوات في الولاية.

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وقالت "أسوشيتد برس" صباح اليوم، إن حملة ترامب طالبت في دعواها موظفي اللجان الانتخابية في الولاية بالاتزام بقانون فرز وتخزين الأصوات التي تصل بالبريد.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق، أن حملة ترامب أقامت دعوى قضائية في جورجيا سعيا لوقف فرز الأصوات في الولاية.

سبق أن رفعت حملة ترامب دعاوى قضائية تطالب بوقف مؤقت لفرز الأصوات في ولايتي بنسلفانيا وميشيغان وإعادة فرزها في ولاية ويسكونسن.

المصدر: وكالات