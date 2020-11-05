ألمانيا.. 19990 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، تسجيل 19990 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 597.583 حالة.

وكشفت بيانات المعهد الألماني عن تسجيل 118 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10930.

يذكر أن ألمانيا بدأت اعتبارا من يوم الاثنين بتطبيق إجراءات الإغلاق الجزئي التي أعلنت عنها المستشارة أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا، والتي ستستغرق شهرا كاملا.

ويشمل قرار الحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى ومنع الفنادق من استقبال السياح والاقتصار على استقبال المسافرين من أجل العمل فقط، مع منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.

المصدر: "رويترز"+ وكالات