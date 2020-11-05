اعتقال أحد الأجنبيين اللذين لصقا رسالة تهديد على حائط السفارة الفرنسية في سيئول

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية، أمس الأربعاء، القبض على أحد الرجلين الأجنبيين اللذين ألصقا منشورات تهديد كتب عليها "لا تحتقر المسلمين" على حائط السفارة الفرنسية في كوريا الجنوبية.

وأعلن مركز شرطة سيودايمون في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، أنه "اعتقل واحدا من الرجلين الأجنبيين اللذين ألصقا منشورات تهديدية على حائط السفارة الفرنسية"، مشيرا إلى أنه وجهت إليه تهمة "تهديد البعثة الدبلوماسية"، ويجري التحقيق معه بشأن هذه القضية.

ولفت المركز إلى أن "عناصره تلاحق شخصا آخر متهما بهذه القضية".

واتهم الرجلان بإلصاق 5 أوراق تهديد على حائط السفارة الفرنسية في 1 نوفمبر الجاري، ثم لاذا بالفرار.

المصدر: "يونهاب"