ترامب: نعلن فوزنا في ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشمالية

اعتبر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب، نفسه فائزا على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية وجورجيا.

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وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة نشرها مساء الأربعاء: "أعلنا، لأسباب متعلقة بالتصويت الانتخابي، فوزنا في ولايات، بنسلفانيا التي لا تسمح بوصول مراقبين شرعيين (إلى مراكز فرز الأصوات) وجورجيا وكارولاينا الشمالية، حيث يتميز كل منها بتقدم كبير لترامب".

وتابع: "وإضافة إلى ذلك نعلن عن فوزنا في ولاية ميشيغان، إذا كان هناك عدد كبير من بطاقات الاقتراع التي تم إسقاطها سرا، الأمر الذي كانت هناك تقارير كثيرة حوله".

وتعتبر هذه الولايات المتأرجحة الـ4 حاسمة لنتيجة السباق الانتخابي، وفي الوقت الذي تشير فيه النتائج المرحلية المتوفرة حتى الآن إلى تقدم ترامب في بنسلفانيا، التي تمنح 20 من أصوات المجمع الانتخابي، وجورجيا (16 صوتا) وكارولاينا الشمالية (15).

وتقول توقعات أغلب الأطراف المعنية بمراقبة سير السباق الرئاسي إلى هزيمة الرئيس الحالي في ميشيغان (16 صوتا)، حيث يفوز بايدن، بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع.

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت حملة ترامب رفع دعوى قضائية تطالب بوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان، قائلة إنه لم يتم منحها إمكانية للوصول بشكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز.

كما رفعت حملة ترامب 3 دعاوى أخرى بشأن التصويت في بنسلفانيا، حيث اتهمت الديمقراطيين بإخفاء فرز بطاقات الاقتراع.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد وتوتر ناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

وسبق أن ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها بدأت الاستعدادات لاحتمال وقوع اضطرابات واسعة في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية وسط مخاوف من عدم الاعتراف بنتائجها من قبل أحد الطرفين أو أنصارهما.

المصدر: RT