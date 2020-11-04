اتهام نجل الرئيس البرازيلي بالانتماء لمنظمة اجرامية

قال ممثلو الادعاء في ولاية ريو دي جانيرو، يوم الأربعاء، إن فلافيو بولسونارو الابن الأكبر للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يواجه تهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية.

ووفقا لبيان، فإن السيناتور فلافيو بولسونارو ومساعده السابق فابريسيو كيروش و15 آخرين متهمون بغسل أموال والاختلاس.

إقرأ المزيد

ويزعم أن الجرائم وقعت عندما كان فلافيو بولسونارو نائبا برلمانيا للولاية بين عامي 2007 و2018.

وتم القبض على كيروش في يونيو على خلفية مخطط فساد مشتبه به.

واستندت الشكوك جزئيا إلى معاملات بنكية شملت 1.2 مليون ريال (212 ألف دولار) من 2016 إلى 2017.

ونفى فلافيو بولسونارو مزاعم تلقيه جزءا من رواتب دفعت لموظفين في كشوف المرتبات العامة عندما كان نائبا لولاية ريو دي جانيرو.

وقال عبر موقع "إنستغرام" يوم الأربعاء: "لم أفعل أي شيء غير قانوني".

المصدر: وكالات