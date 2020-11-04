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نتائج مرحلية: بايدن يعزز تقدمه على ترامب من حيث أصوات مندوبي المجمع الانتخابي

نتائج مرحلية: بايدن يفوز في ولاية ميشيغان المتأرجحة بعد فرز 99% من الأصوات

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نتائج مرحلية: بايدن يفوز في ولاية ميشيغان المتأرجحة بعد فرز 99% من الأصوات
Reuters KEVIN LAMARQUE
المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن.
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أظهرت نتائج فرز 99% من الأصوات في ميشيغان، فوز المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، في هذه الولاية المتأرجحة، على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب.

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وحصل بايدن، حسب النتائج المرحلية بعد فرز 99% من أصوات الناخبين، على دعم 49.9% من المشاركين في الاقتراع مقابل 48.6% لدى ترامب.

وأكدت توقعات كل من قناة "CNN" ومركز إديسون للأبحاث المختص في مراقبة سير الانتخابات فوز المرشح الديمقراطي في ميشيغان، التي تعتبر من أهم ساحات المعركة في هذا السباق الرئاسي وتمنح أصوات 16 من مندوبي المجمع الانتخابي.

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت حملة ترامب رفع دعوى قضائية تطالب بوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان، قائلة إنه لم يتم منحها إمكانية للوصول بشكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز.

المصدر: وكالات 

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