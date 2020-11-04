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مقتل شخصين في اشتباكات بساحل العاج وإطلاق نار على موكب أحد الوزراء

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مقتل شخصين في اشتباكات بساحل العاج وإطلاق نار على موكب أحد الوزراء
Reuters
الرئيس الإيفوري الحسن واتارا
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أعلن المتحدث باسم حزب "تجمع الجمهوريين من أجل الديمقراطية والسلام" الحاكم بساحل العاج، مامادو توري، مقتل مناصرين إثنين للحكومة، وتعرض وزير الاتصالات سيدي تيموكو توري لإطلاق نار.

وأوضح توري في تصريح له أن "شابين من محيط الوزير أرادا مساعدة شقيق وزير التجهيز أميدي كوفي كواكو وسط بلدة تومودي، قتلا في إطلاق نار، مساء أمس الثلاثاء"، مشيرا إلى أن "موكب وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة تيموكو توري تعرض لإطلاق نار وسط البلاد أيضا، دون سقوط ضحايا".

وتتزايد الضغوط على خلفية فوز الرئيس الحسن واتارا بولاية ثالثة، في انتخابات تطعن المعارضة في نزاهتها.

وتومودي من المناطق التي شهدت أعمال عنف خلال الانتخابات نهاية الأسبوع المنصرم، وقد سجل فيها مقتل أربعة أشخاص جراء حرق منازل خلال مواجهات.

المصدر: "أ ف ب"

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